В Брянской области в программу по газификации включили еще восемь населенных пунктов

С генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым обсудили вопросы догазификации газификации Брянской области. Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча брянского губернатора Александра Богомаза с генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. Обсудили вопросы догазификации газификации Брянской области. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

Решили вопрос с включением в программу по газификации поселка Слободской Жуковского района, деревни Вереща Карачевского района, поселка Сергеевка, поселка Сухопаровка Клинцовского района, деревни Архиповка, деревни Конопаковка Мглинского района, поселка Нерусса, села Денисовка Суземского района.

- С жителями области заключено около 4,7 тысячи заявок на догазификацию, около 80% из них исполнены – сети построены до границ земельных участков заявителей, а более чем в 2,7 тысячи домах уже пользуются сетевым топливом – рассказал Александр Богомаз.

Особое внимание - вопросам модернизации источников газоснабжения региона в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Брянской области на 2021-2025 годы.

- В обновленную пятилетнюю программу дополнительно включены реконструкция и техническое перевооружение восьми газораспределительных станций и реконструкция трех газопроводов-отводов в Погарском, Клинцовском, Новозыбковском Суражском, Унечском, Жуковском, Почепском, Клетнянском и Карачевском районах, - отметил брянский губернатор. - Всего программой предусмотрено техническое перевооружение и реконструкция 14 ГРС. Это позволит и подавать больше газа действующим потребителям, и подключать новых.