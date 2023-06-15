Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянской области сотрудники УФСБ задержали пособника террористов. Житель региона стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что задержанный собирал сведения о времени, месте и маршрутах передвижения сотрудников УФСБ, чем должен был способствовать для последующего нанесения ударов огневыми средствами поражения во время исполнения ими своих должностных обязанностей в приграничном с Украиной Стародубском районе.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

Кроме того, по заданию украинских спецслужб, подозреваемый приобретал материалы для изготовления самодельного взрывного устройства, оборудовал тайники (схроны) на территории Брянской области для неустановленного лица в целях совершения на территории Российской Федерации террористического акта.

- Злоумышленника с поличным поймали во время приготовления к совершению преступлений, - говорят в УФСБ. - На мужчину завели уголовное дело. Ведется следствие.