Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянские управляющие компании обяжут содержать мусорные площадки. Во вторник. 13 июня, в правительстве Брянской области прошла планерка. Обсуждали вопрос плохой уборки контейнерных площадок. Об этом губернатор Александр Богомаз сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Знаю, что жители жалуются на это, сам езжу по городу, но не вижу работы ни со стороны управляющих компаний, ни со стороны городских властей, - сказал глава региона. - Сейчас дело обстоит так: твердые коммунальные отходы из контейнеров вывозит региональный оператор, а управляющие компании не принимают меры по обустройству площадок.

Также губернатор отметил, что люди оплачивают данную услугу. Однако УК расходы на вывоз мусора не несут.

Большинство контейнерных площадок стоит на балансе муниципалитетов. Администрация Брянска предложила внести изменения в региональное законодательство и закрепить обязанности по созданию и содержанию площадок за управляющими компаниями и ТСЖ.

Александр Богомаз дал поручение в ближайшее время разобраться в ситуации. В ближайшее время ответственные должны будут предложить варианты решения.