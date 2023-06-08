Фото: Мария СЕРГЕЕНКО.

В Брянском суде вынесли приговор обвиняемому в убийстве телеоператора Игоря Винничука. 51-летнего мужчину осудили по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием и судом установили, что вечером 9 мая 2022 года на лестничной площадке в подъезде дома по улице Коммунальной мужчина ударил своего соседа, Игоря Винничука, ножом в живот. От полученного ранения телеоператор «Брянской губернии» умер на следующий день в больнице.

- Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого не заслуживающим снисхождения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. В пользу потерпевшего в качестве компенсации морального вреда с него взыскали 1,5 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.