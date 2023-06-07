Обвиняемый в подрыве железнодорожных путей на Брянщине ответит перед судом

Фото: пресс-служба СК России.

Перед судом предстанет обвиняемый в подрыве железнодорожных путей на Брянщине. Это – Сергей Белавин. Его обвиняют по нескольким статьям: «Прохождение обучения террористической деятельности», «Теракт в составе организованной группы», «Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ», «Незаконное изготовление взрывного устройств». Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

По данным следствия Белавин в 2019 году был завербован представителями Главного управления разведки Украины и за денежное вознаграждение вошел в состав организованной группы под их руководством.

С 2019 по 2021 год он на Украине прошел обучение террористической деятельности, организованное спецслужбами Украины. Белавин получил навыки обращения с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, управляемыми по радиоканалу, знания о тактике ведения разведки, конспирации, сборе и передаче информации.

После начала специальной военной операции руководители спецлужб Украины разработали специальный план, по которому Белавин должен был совершить на территории Российской Федерации террористический акт. Исполнителя тщательно проинструктировали и снабдили деньгами и специальными средствами связи.

Фото: пресс-служба СК России.

В июне 2022 года злоумышленник под видом трудовой деятельности прибыл на территорию Российской Федерации, где с помощью участников организованной группы отыскал оборудованный ими тайник со взрывчатыми веществами. Из них он сделал взрывчатку. Которую заложил на железнодорожный путь вблизи села Робчик Брянской области.

9 июня 2022 года когда по указанному железнодорожному пути проходил грузовой поезд из Беларуси Белавин инициировал взрыв. Были повреждены состав и железнодорожное полотно. На этом участке долгое время было невозможно движение железнодорожного транспорта. Сотрудники локомотивной бригады не пострадали.

После совершения преступлений Белавин пытался скрыться. Но злоумышленника поймали правоохпранители.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорят в СК России. - Продолжается работа по выявлению лиц, совершивших теракты на территории Российской Федерации, и привлечению их к уголовной ответственности.