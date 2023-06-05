Фото: служба занятости Брянской области.

В брянской службе занятости вспомнили забытые женские профессии 20-го века. В кадровом центре предолжили пройтись по газетным публикациям середины 20-го века и узнать, какие вакансии размещались на их страницах для представительниц прекрасного пола.

- Из-за своей усидчивости и внимательности дамам было проще справиться с рабочими обязанностями, чем мужчинам, - рассказывают в службе занятости Брянской области.

К примеру, машинистка должна была уметь печатать со скоростью до 200 ударов в минуту и при этом хорошо знать правила орфографии и пунктуации и порядок расположения материала при печатании документов. В то время за ее труд предлагали заработную плату 120 рублей.

А телефонистка принимала звонки абонентов и за это ей платили 110 рублей в месяц. Женщина-вычислитель должна была иметь высшее образование. Работала она по восемь часов пять дней в неделю. За ее труд платили 150 рублей.