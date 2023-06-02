В Брянске увековечили имена Руслана Писарева и Владислава Елмакова

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарвком районе Бярнска 2 июня увековечили имена Руслана Писарева и Владислава Елмакова. Ребята погибли о время специальной военной операции на Укрине. На стене школы № 33 им открыли мемориальные доски. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В памятном мероприятии участвовали глава Володарской районной администрации Светлана Бледнова, депутаты Брянского горсовета Василий Игрунев и Игорь Болунев, руководитель комитета семей воинов Отечества Марина Седнева, учащиеся и выпускники, педагогические коллективы, юнармейцы и кадеты.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Руслан Писарев родился 1 октября 2000 года, учился с 1 по 11 класс в школе №58 города Брянска, был кадетом, имел третий спортивный разряд по парашютному спорту. За время обучения зарекомендовал себя как способный, дисциплинированный и очень активный ученик. В 2018 году его призвали в ряды Вооруженных Вил Российской Федерации. После окончания срочной службы продолжил служить по контракту.

Жизнь Руслана оборвалась 7 ноября 2022 года. Он умер от ранений, полученных в одном из боев в ходе специальной военной операции. За самоотверженность при исполнении воинского долга сержанта Писарева наградили медалью «За отвагу», а также посмертно — орденом Мужества.

Владислав Елмаков родился 15 августа 1989 года. Он учился в в школе №33 с 2004 по 2006 год. В памяти учителей он навсегда останется приветливым, открытым и дружелюбным человеком. После окончания школы парень поступил в Брянское государственное училище олимпийского резерва. На протяжении всей учебы был членом сборной училища по баскетболу и участвовал в соревнованиях различного уровня. В 2009 году пошел служить в армию в воздушно-десантные войска. Участвовал в военном параде на Красной площади 9 мая 2010 года.

В апреле 2022 года он заключил контракт с Министерством Обороны. Владислав героически погиб 22 октября 2022 года. За самоотверженность, мужество и отвагу гвардии ефрейтора Владислава Еламкова наградили орденом Мужества посмертно.

Собравшиеся возложили цветы к мемориальным доскам. Память герое почтили минутой молчания.