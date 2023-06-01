В Брянске откроют учреждение для помощи людям, находящимся в наркотическом или алкогольном опьянении

Фото: ГТРК "Брянск".

В Володарском районе Брянска готовят к открытию учреждение для помощи людям, находящимся в наркотическом или алкогольном опьянении. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Здесь будут браться только за случаи средней тяжести. При тяжелом психотропном отравлении человека отправят на лечение в больницу.

Новая организация позволит избавить городские улицы от т пьяных хулиганов. Она также будет спасать их жизни. Это актуально особенно зимой. Когда многие

алкоголики замерзают на улице насмерть.

Больницы особенно остро чувствуют нехватку подобного рода социальных учреждений. Так, в приемном покое больницы №1 уже пришлось несколько раз проводить ремонт и даже облицевать стены железом.

- Учреждение будет создано в фоне муниципального учреждения, - рассказал директор департамента семьи, социальной и демографической политики Евгений Петров. - Это не медицинский вытрезвитель, а именно специализированное учреждение для помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического или другого опьянения.

Здание не пришлось вновь перестраивать. Ведь раньше здесь был вытрезвитель. И все же большую работу провели по замени коммуникаций и покупке нужной мебели.