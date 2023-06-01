В Брянске пассажиры автобусов до 30 сентября будут платить за проезд на семь рублей меньше

Фото: "Брянский автобус", vk.com.

В Брянске пассажиры городских автобусов и троллейбусов с 1 июня по 30 сентября будут платить за проезд на семь рублей меньше. Об этом сообщают в соцсети в группе «Брянский автобус».

Акцию проводят только для обладателей карт «Мир», которые оплачивают проезд со смартфонов через приложения Mir Pay, Sber Pay или Samsung Pay.

Кстати, данная акция пройдет не только в областном центре, но и во всех районах Брянщины. Список подключившихся к ней маршрутов и перевозчиков чиков можно увидеть в приложении.