Педагоги гимназии Брянска №5 приняли участие в программе «Что? Где? Когда?»

Фото: скриншот видео "Что? Где? Когда?", Первый канал.

Брянских знатоков пригласил поучаствовать в популярной программе "Что? Где? Когда?" ведущий Борис Крюк. В Москву приехали директор гимназии №5 Галина Сауткина и учитель русского языка и литературы Вера Легоцкая. Передача вышла в эфир на Первом канале 28 мая.

Борис крюк в начале эфира поинтересовался, как пришла идея создать в учебном заведении клуб любознательных. Галина Сауткина рассказала, что, все началось в 2012 году, когда Ростислав Коряков начал играть вместе с другими ребятами в эту игру. У них была команда под названием «Кактусы+».

Также ведущий спросил у Веры Легоцкой: «Помогают ли увлечения игрой детям в учебе?».

- Безусловно, все дети, которые играют в нашем клубе – это победители и призеры олимпиад городского и регионального уровня, - сказала Вера Сергеевна. - Все дети поступают в ведущие вузы страны.

В зале снова раздались аплодисменты. Рядом с брянскими педагогами стояла их выпускница Диана Агейченкова. Она поступила после школы в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России. К тому же у девушки был еще и день рождения. С этим ее тоже поздравил ведущий Борис Крюк.

Кстати, ровно три года членами элитарного клуба знатоков и участниками телеигры «Что? Где? Когда?» на Первом канале являются три выпускника гимназии №5 Брянска. Это - Ростислав Коряков, Диана Агейченкова и Дмитрий Локтиков.