Фото: соцсети.
Брянский военнослужащий Иван Таратуто погиб во время спецоперации на Украине. Наш земляк из Мглинского района сложил голову в боях за Артемовск. Об этом его знакомые сообщают в соцсети.
Парень получил смертельное ранение.
С Иваном Таратуто простились в Мглине, в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы. Героя со всеми почестями похоронили в его родной деревне Старая Романовка.
Напомним, стало известно о гибели во время спецоперации на Украине нашего земляка из Карачевского района Алексея Макарова.