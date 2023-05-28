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Общество28 мая 2023 9:50

Брянский военнослужащий Иван Таратуто погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Мглинского района пал в боях за Артемовск
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Брянский военнослужащий Иван Таратуто погиб во время спецоперации на Украине. Наш земляк из Мглинского района сложил голову в боях за Артемовск. Об этом его знакомые сообщают в соцсети.

Парень получил смертельное ранение.

С Иваном Таратуто простились в Мглине, в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы. Героя со всеми почестями похоронили в его родной деревне Старая Романовка.

Напомним, стало известно о гибели во время спецоперации на Украине нашего земляка из Карачевского района Алексея Макарова.

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