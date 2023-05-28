Фото: соцсети.

Брянский военнослужащий Иван Таратуто погиб во время спецоперации на Украине. Наш земляк из Мглинского района сложил голову в боях за Артемовск. Об этом его знакомые сообщают в соцсети.

Парень получил смертельное ранение.

С Иваном Таратуто простились в Мглине, в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы. Героя со всеми почестями похоронили в его родной деревне Старая Романовка.

Напомним, стало известно о гибели во время спецоперации на Украине нашего земляка из Карачевского района Алексея Макарова.