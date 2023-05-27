В Брянской области ВСУ обстреляли три населенных пункта

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В Брянской области 27 мая ВСУ обстреляли три населенных пункта в Климовском районе. Удар нанесли по селам Сушаны и Хоромное и поселку Забрама. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- В ответ на действия украинских националистов пограничными войсками и вооруженными силами РФ были произведены ответные действия, - рассказал глава брянского региона. - Огневые точки подавлены.

Также Александр Богомаз опроверг информацию о попытках проникновения диверсионной группы со стороны Украины на территорию Климовского района. Губернатор призвал жителей Брянщины пользоваться только официальными источниками информации.