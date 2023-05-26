Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске увековечили память погибшего во время спецоперации на Украине Вадима Ильинского. В пятницу, 26 мая. На здании школы №45, выпускником которой был герой, открыли мемориальную доску. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Право открыть памятный знак предоставили жене Вадима Ильинского Галине, их детям - Даниилу и Софии, а также директору школы №45 Николаю Бычкову.

В самом начале спецоперации на Украине Вадим заключил контракт и ушел освобождать территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсона. Он был стрелком-пулеметчиком. Погиб 15 сентября 2022 года в боях за город Изюм Харьковской области.

Память героя почтил минутой молчания. Участники памятного митинга возложили цветы к мемориальной доске.

Вадим Александрович родился в Брянске 2 октября 1980 года. Учился в школе №45 с первого по девятый классы. После окончания школы поступил в профессиональное училище №11. Через два года был призван в армию. После службы его направили на Северный Кавказ, где принял Вадим участвовал в боевых действиях второй чеченской кампании. По возвращению был награжден медалью Жукова и медалью Суворова. Затем служил на предприятиях нашего города, женился, воспитывал двоих детей. В памяти знакомых он навсегда останется добрым человеком, который всегда и всем был готов протянуть руку помощи.