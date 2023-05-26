В Брянской области пограничники отразили атаку двух беспилотников ВСУ на пропускной пункт

Фото: из архива, vk.com.

В Бярнской области пограничники отразили атаку двух беспилотников ВСУ на пропускной пункт. FPV-дроны с самодельными гранатами направили на пропускной пункт в районе села Ломаковка Стародубского района. Об этом сообщают в паблике «Деснянская волна».

Бдительные пограничники электронными ружьями остановили два беспилотника, представлявшие большую опасность.

Обошлось без пострадавших и разрушений. Атаку со стороны ВСУ предотвратили. Боеприпасы с посаженных дронов обезвредили.

Напомним, что село Ломаковка находится почти на самой границе Брянщины с Украиной, на расстоянии в один километр. ВСУ и раньше наносили удары по этому населенному пункту Брянской области.