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Происшествия26 мая 2023 7:01

В Брянской области пограничники отразили атаку двух беспилотников ВСУ на пропускной пункт

Украинские дроны летели на село Ломаковка в Стародубском районе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: из архива, vk.com.

Фото: из архива, vk.com.

В Бярнской области пограничники отразили атаку двух беспилотников ВСУ на пропускной пункт. FPV-дроны с самодельными гранатами направили на пропускной пункт в районе села Ломаковка Стародубского района. Об этом сообщают в паблике «Деснянская волна».

Бдительные пограничники электронными ружьями остановили два беспилотника, представлявшие большую опасность.

Обошлось без пострадавших и разрушений. Атаку со стороны ВСУ предотвратили. Боеприпасы с посаженных дронов обезвредили.

Напомним, что село Ломаковка находится почти на самой границе Брянщины с Украиной, на расстоянии в один километр. ВСУ и раньше наносили удары по этому населенному пункту Брянской области.

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