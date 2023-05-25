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Общество25 мая 2023 12:32

В Брянске откроют новый вытрезвитель

В регионе решили возродить эти учреждения
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Александр ЧЕРНЫХ.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ.

Депутаты Брянской областной Думы на очередном заседании, которое состоялось в четверг, 25 мая, приняли закон «О порядке создания специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

Приняли законы законы «О порядке создания специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» и поправки в закон «О межбюджетных отношениях в Брянской области».

Эти документы станут нормативной правовой базой для создания специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Брянск станет первым «пилотным» городом, где появится учреждение подобного типа и будет реализован данный проект.

Когда его откроют, точно неизвестно. Ожидается. что эти учреждения заработают во всех регионах Брянской области.

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