Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянской области родители и вдовы погибших в СВО военнослужащих ежемесячно будут получать пособие в размере средней зарплаты. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Ежемесячное пособие в размере средней зарплаты по региону будут получать не только родители и вдовы (вдовцы) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии, органов федеральной службы безопасности, но и военнослужащих органов государственной охраны, погибших при исполнении обязанностей военной службы, - рассказал глава брянского региона.

Это изменение 25 мая внесли в закон Брянской области о дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, поступивших на военную службу по контракту.

Еще раньше приняли решение о единовременной денежной выплате из областного бюджета в размере 200 тысяч рублей, которую получают все участники специальной военной операции по контракту. Право на получение этой меры соцподдержки продлили до 31 декабря 2023 года. Закон предусматривает и продление контракта, дающего право на получение дополнительных мер поддержки, до этой же даты.