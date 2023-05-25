Брянскэнерго создает четвертый высокоавтоматизированный район электрических сетей

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» ведутся работы по созданию в регионе четвертого высокоавтоматизированного района электрических сетей на базе Почепского РЭС.

В апреле 2023 года завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по установке 29 реклоузеров, 5 управляемых разъединителей с моторным приводом и 2 индикаторов короткого замыкания на 21 ВЛ 10 кВ. В данное время производится ретрофит (модернизация) 17-ти ячеек 10 кВ на 4-х подстанциях с заменых масляных выключателей на вакуумные, заменой РЗА на микропроцессорную и модернизация телемеханики.

На мероприятия по преобразованию Почепского РЭС в высокоавтоматизированный, которые планируется завершить к ноябрю, направлено направить 143,8 млн руб. Ожидается, что функционирование подразделения в обновленном виде, позволит оперативно выявлять участки сети 10 кВ, где произошло технологическое нарушение, и в кратчайшие сроки локализовывать их, сохраняя при этом электроснабжение потребителей, не связанных с поврежденным участком. Это сэкономит время, которое необходимо персоналу филиала для отыскания повреждений и проведения аварийно-восстановительных работ.

«Новейшее оборудование и технологии, соответствующие современным стандартам, которые внедряются в электросетевой комплекс Почепского района, прежде всего, позволят минимизировать неудобства для потребителей», – отметил значимость реализации проекта и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков.