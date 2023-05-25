Фото: скриншот видео, телеграм-канал "Два майора".

На границе Брянской области украинские боевики поджигают леса. В пожарах обвиняют «клятых москалей». Основная версия – обстрелы Вооруженными силами Российской Федерации украинской стороны. Об этом сообщает телеграм-канал «Два майора».

Здесь же опубликовали и видео, на котором украинские бойцы по приказу сверху поджигают деревья, чтобы выдать горение за действия россиян.

На видео бойцы 101-й бригады территориальной обороны ВСУ из Закарпатья поджигают лес в приграничье Сумской области. Это не самодеятельность. Им дали приказ сверху.

- Все повторяется в истории, вчера бендеровцы жгли леса и дома, а сегодня их преемники – украинские националисты занимаются, по сути, тем же, - пишет телеграм-канал «Два майора».