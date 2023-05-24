В Брянске для выпускников кадетской школы прозвучал последний звонок

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске для выпускников кадетской школы имени Героя России Валерия Шкурного прозвучал последний звонок. В большую жизнь шагнули 14 одиннадцатиклассников. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Ребят поздравили учителя, родители, друзья, руководители школы, а также представители региональной Росгвардии.

- Сегодня особый для вас день, одновременно символизирующий окончание беззаботного детства и начало новой, взрослой жизни, - сказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Брянской области Герой России полковник полиции Андрей Фроленков. - Для всех нас очень важно, чтобы вы добились личных успехов, были востребованы обществом и стали достойными гражданами своего города, области, страны. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь трудностей, стремитесь, стать лучшими!

Своих старших школьных товарищей поздравили пятиклассники. Они пожелали выпускникам удачи на предстоящих экзаменах, дали напутственный наказ и пообещали стать достойной сменой.

В завершении торжественной линейки выпускники закружились в кадетском вальсе, провели церемонию передачи знамени, а после этого вместе с другими кадетами прошли торжественным маршем.