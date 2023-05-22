В Брянской области ВСУ атаковали село Соловьевку

Фото: соцсети.

В Климовском районе ВСУ атаковали село Соловьевку. Об этом на своей странице ВКонтакте 22 мая сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Пострадавших нет, - рассказал глава брянского региона - В результате обстрела уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте.

Утром, 22 мая ВСУ в Климовском районе обстреляли село Хоромное. Об этом также сообщил ВКонтакте брянский губернатор Александр Богомаз. Пострадавших среди местных жителей нет. Загорелся один жилой дом и хозяйственные постройки.