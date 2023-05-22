В Брянске в День России откроют интерактивную выставку народного костюма

Фото: департамент культуры Брянской области.

В Брянске на бульваре Гагарина 12 июня заработает интерактивная выставка под открытым небом «Традиционный народный костюм Брянской области». В этом году экспозицию представят стенды с фотографиями традиционных народных костюмов Дубровского, Дятьковского, Комаричского, Навлинского, Почепского, Суземского, Трубчевского районов, Стародубского муниципального округа и города Фокино. Фотовыставка будет работать с июня по сентябрь 2023 года. Об этом сообщают в департаменте культуры Брянской области.

Готовить проект начали еще в 2022 году. Группа проекта объединила: известного греческого фотохудожник Костаса Асимиса, представителей Брянского областного методического центра «Народное творчество», департамента культуры Брянской области, администрации муниципалитетов и директоров культурно-досуговых учреждений региона.

Фото: департамент культуры Брянской области.

Сейчас работают над изготовлением демонстрационных конструкций и стендов, с помощью широкоформатной печати готовится фото- и текстовый материал.

- Гости и жители города Брянска смогут не только увидеть красоту народного костюма, рассмотреть уникальную вышивку, но и с помощью отсканированного QR-кода прочитать информацию о каждом из представленных комплексов одежды, - рассказали в региональном департаменте культуры.

Это вторая часть большого этнографического проекта, который реализует уже второй год подряд Брянский областной методический центр «Народное творчество» в рамках нацпроекта «Культура» регионального проекта «Творческие люди».

В первую часть выставочного проекта вошли комплексы традиционны народных костюмов Брянского, Карачевского, Брасовского, Севского, Унечского, Суражского, Гордеевского районов, Жуковского муниципального и Новозыбковского городского округов Брянской области.

Возрастное ограничение – 6+