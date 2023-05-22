Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 25 лет назад посадили дуб в память о ветеранах лесной отрасли. 22 мая у молодого великана день рождение. Об этом сообщают в пресс-службе Бярнской городской администрации.

Посадили дуб в мае 1998 года в честь 200-летия Лесного департамента России. К этой дате в Брянске, в концертном зале «Дружба», прошел областной съезд работников лесного хозяйства.

В тот же день, 22 мая 1998 года, у здания и высадили дуб. Молодое деревце за эти годы возмужало и напоминает о ветеранах лесной отрасли.