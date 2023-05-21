Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области за четыре года качественным водоснабжением обеспечили больше 120 тысяч жителей. За это время построили и реконструировали 77 объектов. Это - сети водоснабжения протяженностью 158,5 километра. Также пробурили 56 скважин, установили 64 насосных станции, 45 водонапорных башен, четыре резервуара запаса воды. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- В этом году работы будут вестись на 36 объектах в 22 муниципальных образованиях региона, - рассказал Александр Богомаз. - Всего планируется построить и реконструировать 123,5 километра сетей водоснабжения, 30 артезианских скважин, 28 водонапорных башен, 34 насосные станции. На эти цели предусмотрено 651,778 миллиона рублей. Заключены муниципальные контракты, работы уже начались.

В Бярнской области продолжают реализацию федерального проекта «Чистая вода». В региональную программу включили 163 объекта. С 2019 по 2024 года объем финансирования составил почти два миллиарда рублей.