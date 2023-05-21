Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянск в 2023 году получит еще 27 троллейбусов. Из них 17 троллейбусов будут курсировать по маршруту №12 Камвольный комбинат-Телецентр», а 10 машин пойдут по маршруту №13т «ул. Горбатова - Бульвар Щорса». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В общем троллейбусный парк города пополнит еще сотня современных машин. Новый транспорт поступает в рамках реализации различных программ, в том числе и дорожного национального проекта.

Троллейбусную сеть планируют обновить масштабно. Предусмотрено строительство 17,4 километра новых линий. Капитально отремонтируют имеющиеся 32,2 километра кабельных линий. Проведут реконструкцию тяговых подстанций.