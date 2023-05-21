Глава СК России Бастрыкин поручил проверить заброшенный мемориал на Брянщине

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить заброшенный мемориал на Брянщине. Информация о ненадлежащем состоянии памятника в селе Новые Бобовичи появилась в соцсети и в СМИ. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Мемориал в населенном пункте установили в память о героях, павших в годы Великой Отечественной Войны. Он разрушается, но местная администрация не принимает никаких мер для его восстановления.

- В СУ СК России по Брянской области начали процессуальную проверку, - говорят в Следственном комитете. – Доклад о ее ходе и результатах предоставят председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину.