Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В брянском Сураже после ремонта открыли детскую школу искусств. Учреждение дополнительного образования начало работу 65 лет назад. Здание школы требовало капитального ремонта. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Здание практически полностью перестроили. Значительно увеличили учебные площади.

- Благодаря проекту партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» на реконструкцию школы был выделен 31 миллион рублей, из них более 25 миллионов - из федерального бюджета, - рассказал глава брянского региона. - В рамках нацпроекта «Культура» и федерального партийного проекта «Культура малой Родины» за четыре года у нас отремонтировали 18 и оснастили девять детских школ искусств.

До 2024 года в Брянской области модернизируют еще девять школ искусств, четыре оснастят музыкальными инструментами, оборудованием. Учебной литературой. Также капитальный ремонт проведут в Домах культуры, модернизируют библиотеки и музеи.