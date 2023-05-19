Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

На Брянщине капитально отремонтируют 34 школы. Их приведут в порядок в 21 муниципальном образовании. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Эти школы находятся в в Брянском районе, Стародубе, Мглине, Погаре, Сураже, Дятькове, Новозыбкове и Новозыбковском городском округе, Выгоничах, Клинцах, Жуковке, Унече, Фокино, Клетне, Комаричах, Суземке, Навле, Трубчевске и Трубчевском районе, Почепе, Севске. В Брянске в программу вошли гимназия № 6, школа № 28.

Также сделают пристройку к школе №13. На два года из бюджета области выделили 328 миллионов рублей. Также построят пристройку на 500 мест к школе в Сураже. На это направят 400 миллионов рублей.

Также в Брянске идет строительство школ.

- Мы в этом году строим три школы: в микрорайоне по улице Флотской и две - в районе старого аэропорта, по одной работы уже начались, по другой в конце июня состоятся торги, - сказал Александр Богомаз.