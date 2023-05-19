Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске на бульваре Гагарина открылась фотовыставка проекта «Женщины Героев Брянщины». В экспозицию, посвященную участникам спецоперации, вошли фотографии жен, матерей, сестер участников специальной военной. 38 женщин Брянщины приняли участие во всероссийском проекте-фотосессии «Жены героев». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Автор проекта - член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель комитета семей воинов Отечества Самарской области Екатерина Колотовкина. На фотографиях запечатлены женщины в кителях своих мужчин - хрупкие, красивые. Они верят, надеются, ждут, гордятся. На каждом фото - фразы из писем мужьям и сыновьям.

- Проект получил огромный отклик, и теперь одна за одной выставки открываются по всей стране, чтобы поддержать наших бойцов, которые сейчас защищают Родину, и отдать дань памяти Героям, - сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, принимавший участие в открытии фотовыставки.

Возрастное ограничение - 12+