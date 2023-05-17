Брянский краеведческий музей вошел в Ассоциацию исторических и военно-патриотических музеев

Фото: Брянский государственный краеведческий музей.

В Астрахани 15 и 16 мая в Астрахани в краеведческом музее собрались больше 100 представителей музеев России. Они приехали сюда для участи в проекте «Музейные маршруты России». Об этом сообщают в Брянском краеведческом музее.

Решение о создании Ассоциации исторических и военно-исторических музеев озвучили директор Центрального музея Великой Отечественной войны (Музей Победы) Александр Школьник и директор Музея современной истории России Ирина Великанова. В нее также включили и Брянский краеведческий музей.

Участники Ассоциации будут сохранять память о военной истории страны, создавать музейные маршруты, направленных на патриотическое воспитание и просвещение россиян, оказывать методическую помощи по организации музеев СВО и рапссказывать о событиях СВО на площадках музеев.