Фото: пресс-службам правительства Брянской области.

В Брянской области отмечают День славянской письменности и культуры. Его учредили в честь просветителей и создателей азбуки Кирилла и Мефодия. Они заложили основы славянской письменности и литературы, перевели с греческого языка важнейшие христианские богослужебные книги. История праздника берет свое начало 24 мая 1992 года, когда в Москве на Славянской площади открыли памятник Кириллу и Мефодию.

В среду, 24 мая, во всех православных храмах Брянщины состоялись торжественные богослужения в память о святых просветителях, братьях Кирилле и Мефодии.

Традиционно прошли культурно - просветительские мероприятия и тематические лекции. Их провели в Домах культуры и библиотеках области. В областном центре на площади у Дома Культуры БМЗ хоровые коллективы исполнили духовные и патриотические произведения.