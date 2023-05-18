Руководители Брянскэнерго за 4 месяца 2023 года приняли 30 обращений от потребителей

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги «Дней клиента» за 4 месяца 2023 года. Они еженедельно проходят по четвергам по адресу: г. Брянск, ул. Горького 30.

В ходе личных встреч с руководителями энергопредприятия потребители получили ответы на ряд вопросов, возникших у них в процессе получения услуги по технологическому присоединению к сетям компании. Наибольшее количество обращений касались техприсоединения объектов в садовых товариществах и объемов максимальной мощности, допустимой для разных объектов. Также жителей региона интересовало техническое состояние электросетевых объектов и оплата безучетного потребления. В числе актуальных проблем, с которыми сталкиваются потребители при необходимости получить услуги по техприсоединению, – неосведомленность о действиях, которые им самими необходимо предпринять после заключения договора.

В результате проведения «Дней клиентов» за 4 месяца 2023 года руководители «Брянскэнерго» оказали консультационную помощь потребителям по 31 обращению, решено 32 вопроса.

«Личное взаимодействие с потребителями, которые испытывают разного рода трудности при получении услуги по техприсоединению – один из самых оперативных методов решения их вопросов, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Такой формат дает возможность найти индивидуальных подход к клиентам, выстроить с ними конструктивный диалог, разъяснить алгоритм действий, выполняя который они в установленные законом сроки, а если возможно, то и раньше получат оказанную сетевой организацией услугу».