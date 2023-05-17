Фото: сайт правительства Брянской области.

Валентину Миронову назначили исполняющей обязанности замгубернатора Брянской области. В ее ведении будут находиться вопросы культуры, образования и науки. Раньше этот пост занимала Елена Егорова. Информацию опубликовали на сайте правительства Брянской области.

Валентина Миронова родилась 6 февраля 1966 года в селе ГостиловкаЖуковкого района Брянской области. В 1987 году она окончила Брянский государственный педагогический институт имени И.Г.Петровского. В 2021 году завершила обучение в РАНХИГС, получив профессию юриста в сфере государственного и муниципального управления. С 1987 года по 2007 год преподавала русский язык и литературу в школе №32, с 2007 года по 2015 год работала заместителем директора школы №53, с 2015 по 2016 годы была директором в школе №43.

С 18 сентября 2016 года по 12 октября 2021 года была Депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия». До назначения на должность исполняющей обязанности замгубернатора была заместителем главы Брянской городской администрации.