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Общество17 мая 2023 19:52

Валентину Миронову назначили исполняющей обязанности замгубернатора Брянской области

Она будет курировать вопросы культуры, образования и науки
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: сайт правительства Брянской области.

Фото: сайт правительства Брянской области.

Валентину Миронову назначили исполняющей обязанности замгубернатора Брянской области. В ее ведении будут находиться вопросы культуры, образования и науки. Раньше этот пост занимала Елена Егорова. Информацию опубликовали на сайте правительства Брянской области.

Валентина Миронова родилась 6 февраля 1966 года в селе ГостиловкаЖуковкого района Брянской области. В 1987 году она окончила Брянский государственный педагогический институт имени И.Г.Петровского. В 2021 году завершила обучение в РАНХИГС, получив профессию юриста в сфере государственного и муниципального управления. С 1987 года по 2007 год преподавала русский язык и литературу в школе №32, с 2007 года по 2015 год работала заместителем директора школы №53, с 2015 по 2016 годы была директором в школе №43.

С 18 сентября 2016 года по 12 октября 2021 года была Депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия». До назначения на должность исполняющей обязанности замгубернатора была заместителем главы Брянской городской администрации.

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