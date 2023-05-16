В Брянской области до 4 июня ограничили посещение лесов

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.

В Брянской области с 15 мая по 4 июня ограничили посещение лесов. Ограничения касаются пребывания в лесах людей и въезда в них транспорта, проведения отдельных видов работ. Также под запретом выполнение мероприятий, которые не связаны с охраной, воспроизводством и использованием лесов. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления лесами.

Соответствующий приказ опубликовали на сайте. Данные меры ввели из-за ухудшения лесопожарной обстановки на отдельных лесных территориях и увеличения вероятности возникновения пожаров.

Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности. О возгораниях в лесу или на прилегающих территориях сообщать на горячую линию Лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (4832) 64-24-80, а также через мобильное приложение «Берегите