Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Брянской области.

Сотрудница управления судебных приставов Анастасия Ольховская завоевала титул «Мисс России Земля-Брянская область». Финал конкурса прошел в минувшие выходные в областном центре. Об этом сообщают в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области.

За титул боролись 17 претенденток. Стартовал конкурс 1 апреля. Полтора месяца конкурсантки регулярно участвовали в мероприятиях и мастер-классах. Например, проводились встречи, посвященные вопросам этикета, делового стиля общения, ухода за собой. Участницы посетили Адвокатскую палату Брянской области, встречались с врачами, косметологами, визажистами. В ходе данных мероприятий члены жюри оценивали умение общаться, вести деловые диалоги, подавать себя участниц проекта.

26 апреля состоялся творческий вечер в рамках конкурса. Брянские красавицы представили креативные видеовизитки, в которых рассказали о себе, и яркие номера, в которых продемонстрировали свою красоту, умения и способности. Сотрудница Управления ФССП России по Брянской области

Анастасия Ольховская исполнила танец, который отобрали строгим жюри на финальный конкурс. Анастасия семь лет танцевала в народном коллективе ансамбля эстрадного танца «Гранд».

По традиции проекта, брянские красавицы участвовали в патриотической акции "Моя земля", приуроченной к 78-летию Великой Победы. Возле памятника воинам 11-й гвардейской армии Брянского фронта Фокинского района девушки вместе с официальными лицами, узниками, а также юнармейцами высадили 13 молодых туй.