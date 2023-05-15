Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Никита Жариков и Александра Львутина из Брянска стали призерами всероссийских соревнований по танцевальному спорту. Ребята занимаются в коллективе «Фантазия» областного центра «Народное творчество». Они завоевали «бронзу. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Никита и Саша достойно представили Брянскую область и поднялись на третью ступеньку пьедестала почета за бронзовыми медалями и кубком всероссийских соревнований.

Соревнования по спортивным танцам проходили с 10 по 13 мая в Санкт-Петербурге. За три дня в них поучаствовали больше 1000 танцевальных пар из 63 субъектов Российской Федерации.

Среди юниоров за выход в финал боролись 140 танцевальных дуэтов. Финалистами стали: Москва, Московская область и Брянск.

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