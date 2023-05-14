Дочь брянского росгвардейца Арина Авдеева победила в фестивале-конкурсе в составе ансамбля «Россияне»

Фото: пресс-служба Управления Рогвардии по Брянской области.

Дочь брянского росгвардейца Арина Авдеева победила в фестивале-конкурсе в составе образцово-хужлжественного ансамбля танца «Россияне». Брянский коллектив по то итогам конкурса стал дважды лауреатом первой степени и обладателем Гра-При. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Она первенствовала на 66-ом Международном фестивале-конкурсе «Слияние культур», прошедшем в Казани.

Брянский ансамбль исполнил четыре номера. Успешно выступила младшая и средняя группы. В фестивале участвовали коллективы из республик Марий Эл, Кабардино-Балкарии, Башкирии, Свердловской, Челябинской и Ленинградской областей, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Омска, Барнаула, Волгограда и других регионов России.