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Общество14 мая 2023 14:45

В Брянске на три дня распахнула двери Школа творческой молодежи

Студенты учились писать сценарии, делились секретами вокала
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

В Брянске на три дня распахнула двери Школа творческой молодежи. В областном центре завершился проект для студентов «Школа Творческой Молодежи». Он проходил с 12 по 14 мая при поддержке Росмолодежи под руководством аспиранта Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского Александра Нестерова. Об этом сообщают в региональном департаменте внутренней политики.

Студенты учились писать студенческие сценарии, изучали практические приемы создания в театральном направлении. Вокалисты поговорили об ошибках во время пения, обсудили «изюминки» выступлений на конкурсах и поделились секретами вокала.

Кроме того, участники проекта обсуждали постановку танцевальных номеров, культуру современных стилей реггетрона. Они показали себя и поучаствовали в мастер-классах. В завершении прошел отчетный концерт.

Возрастное ограничение – 12+

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