В Брянской области приведут в порядок больше 61 километра дорог

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области приведут в порядок больше 61 километра региональных и местных дорог, восемь мостов. Также начнут строить мост через реку Болва. Всего по программам планируют отремонтировать свыше 400 километров дорог. Цифра будет меняться в зависимости от поступления дополнительных средств. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Масштабные работы пройдут и на федеральной дорожной сети. В 2023 году планируют отремонтировать 80,284 километра.

В числе главных объектов в этом году - капитальный ремонт на обходе Брянска, что в составе автомобильной дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, с 21-го по 31-й километры. Согласно проекту, здесь предусмотрено увеличение полос движения с двух до четырех, устройство освещения, локальных очистных сооружений, поверхностного водоотвода. Также сделают пешеходные дорожки. Тротуары, автобусные остановки.

Работы по проекту «безопасные качественные дороги» планируют завершить 20235 году.