В Брянской области ввели ограничительные меры из-за заболевания пчел

Анатолий ЖДАНОВ.

В Карачевском районе на территории пасеки ввели ограничительные меры по варроатозу и нозематозу пчел. Документы подписал начальник управления ветеринарии Брянской области.

Вместе с ограничениями утвердил план по борьбе и предотвращению распространения заболевания пчел варроатозом.

Справка «КП-Брянск»

Варроатоз — опасная, легко распространяющаяся болезнь взрослых пчел, расплода и трутней, вызываемая клещом Варроа Якобсони, который поселяясь на теле пчелы, а также на личинках и куколках, питается их гемолимфой, то есть кровью пчел, вызывая тем самым их беспокойство, ослабление семей, вплоть до их гибели.

Нозематоз – инфекционное заболевание, которое способно поразить любых пчёл и трутней. Если от болезни пострадает 10% пчел, это может привести к потере 40% всего мёда с семьи. Инфекция быстро распространяется.