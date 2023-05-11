Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске борются с незаконной торговлей. Специалистами городской и районных администраций совместно с представителями миграционной службы и судебными приставами, сотрудниками правоохранительных и налоговых органов несколько раз в неделю проводят рейды по ее пресечению. С начала этого года провели 226 совместных рейдов, правонарушителям выписали209 протоколов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Во время одного из рейдов составили шесть протоколов. Незаконных торговцев выявили в «Новом городке», на «Камвольном комбинате», на улицах Литейной, Дружбы, Почтовой.

Также в мировой суд доставили женщину. Она постоянно торговала около дома №50 по улице Литейной, и раньше ее неоднократно привлекали к административной ответственности. Суд приговорил торговку к 20 часам исправительных работ.

- Напоминаем: за продажу товаров в неустановленных местах продавцам грозят штрафы: для граждан: в размере от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей): от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц: от 20 до 100 тысяч рублей, - говорят в мэрии города.

И, конечно не стоит забывать о том, что такие «продавцы» не оформляют разрешительные документы, не платят налоги. Они не прошли медицинский осмотр. Продажа идет с земли или с ящиков, из багажников автомобилей и т.д. Продукция не имеет необходимых документов о происхождении, качестве и безопасности. Такая продукция может стать причиной пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.

- С 1 мая на регулярной основе в городе функционируют овощные базары, - говорят в мэрии города. - 26 площадок, где горожане могут приобрести овощи и фрукты, выращенные на приусадебных участках или в подсобных хозяйствах, для удобства покупателей максимально приближены к жилым микрорайонам. Продукция, продаваемая на овощных базарах, контролируется ветеринарными органами.