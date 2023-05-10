Фото: ООО «Газпром добыча Надым», vk.com.

В приполярном Надыме помнят о Брянщине и чтят память героических предков. Больше 25 лет выпускник в то время Брянского института транспортного машиностроения (БИТМ), а сегодня – БГТУ Владимир Полозов работает в приполярном Надыме. Он трудится в должности первого заместителя генерального директора ООО «Газпром добыча Надым».

В Надыме свято помнят о подвиге наших предков, которые они совершили во время Великой Отечественной войны. Особенно накануне Дня Победы. Еще раньше в сквере имени Юрия Топчева в Надыме газовики высадили 90 кедровых сосен в рамках международной акции «Сад памяти». Молодые деревца посадили как дань памяти погибшим героям в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Полозов также участвовал в акции.

- Мой дед, Полозов Денис Константинович, погиб на Курской дуге, - рассказал он. - Светлая память ему. Посаженные мной деревья — в честь деда. Считаю, что, участвуя в таких экологических мероприятиях, мы создаем еще один оазис красивого города. И наша память, которую свято бережем, — это главное, что у нас осталось о войне.

Выпускник БГТУ не забывает свою Малую Родину, свой институт. О Владимире Полозове тепло отзывается ректор образовательного учреждения Олег Федонин, с которым они вместе учились.

- Очень замечательно, когда наши выпускники не теряют связь с нами, - говорит Олег Федонин. - Владимир Николаевич, когда бывает в отпуске, заходит к нам, рассказывает о работе, планах на будущее, интересуется сегодняшними студентами, уровнем их подготовки. Благодаря таким людям, которые переживают за вверенный участок работы, можно быть уверенным, что будущее нашей газовой отрасли в надежных руках, оно будет и далее поступательно развиваться на благо России и родной Брянщины.