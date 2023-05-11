Учителей Брянщины могут освободить от подоходного налога с премий

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Учителей Брянской области могут освободить от подоходного налога с премий. Такие меры предложили в Министерстве просвещения Росисию Об этом сообщает «Парламентская газета».

Если предложение примут то победитель конкурса «Учитель года России» получит один миллион вместо 870 тысч. А прзеры – 500 тысяч рублей вместо 435.

Также от уплаты налогов предлагают освободить победителей следующих всероссийских конкурсов: Мастер года», «Сердце отдаю детям», «Директор года России», «Воспитатель года России», «Педагог-психолог» и «Учитель-дефектолог России».