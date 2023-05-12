Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На улицах Брянска расцвели 100 тысяч тюльпанов. Это на 25 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Яркие весенние цветы украсили разворотные автомобильные кольца - на самолете, телецентре, мясокомбинате, улицах Советской, Флотской, Ульянова, в историческом центре Брянска, на набережной, на новостройке, дороге- защитной дамбе и многих других местах. Жители и гости города с удовольствием фотографируются на фоне клумб.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Тюльпаны порадуют своей красотой еще несколько недель. Затем их луковицы выкопают работники отдела благоустройства и текущего содержания дорожного управления города Брянска. Взамен их посадят новые цветы. Это - Бархатцы, бегонии, гацании, герани, ампельные вербена и петуния, сальвии, колеусы, портулак, цинерарии и лаванда . Их специально выращивают в теплицах дорожного управления.

Кроме того на улицах Брянска распустились сирень и каштаны.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.