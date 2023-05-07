Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянской области двое жителей ДНР получили паспорта Российской Федерации. В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне полицейские и представители администрации Брянского района провели торжественную церемонию вручения паспортов. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Главный документ получил 10 подростков, достигших возраста 14 лет, и двое жителей Донецкой Народной Республики. Они принесли Присягу, обещая исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества.

С приобретением гражданства РФ жителей Донецкой Народной Республики поздравил Заместитель начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Брянской области подполковник полиции Сергей Привалов.

Полноправные пражане России поблагодарили полицейских за помощь и оказание содействия в оформлении необходимых документов.