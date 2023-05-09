Юный герой из Брянска Федор Симоненко наблюдал парад на Красной площади

Фото: сриншот видео трансляции парада Победы в Москве.

Во вторник, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, посвященный 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Жители Брянской области тоже побывали на параде.

Наблюдал за торжественным шествием героический школьник Федор Симомнеко. А тем временем по брусчатке в марше среди других участников парада прошел племянник брянского Героя России Олега Ермакова - Северьян Ермаков. Он возглавлял колонну курсантов Рязанского училища ВДВ.

Напомним, Олег Ермаков родился 26 апреля 1976 года в Брянске. С детства готовил себя к военной службе, занимался в кружке парашютистов. После окончания строительного техникума в 1994 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознаменное командное училище, которое окончил в 1998 году с красным дипломом. По распределению был направлен в 76-ю гвардейскую Черниговскую Краснознаменную воздушно-десантную дивизию, расквартированную в Пскове. Был назначен командиром взвода разведки 234-го парашютно-десантного полка.

В составе миротворческих сил участвовал в командировке в Абхазии. С начала февраля 2000 года гвардии лейтенант Олег Ермаков участвовал в контртеррористической операции в Чечне. В ночь на 1 марта вместе с гвардии майором Доставаловым и группой десантников гвардии лейтенант Ермаков предпринял попытку прорваться к ведущей бой 6-й роте. Во время прорыва был ранен в живот. Оставаясь на выгодной позиции, до последнего патрона вел огонь из автомата, прикрывая прорыв товарищей. В последнем бою уничтожил шесть боевиков.

Указом Президента РФ от 12 марта 2000 года «за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе», гвардии лейтенанту Ермакову Олегу Викторовичу посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Бойца похоронили на родине в Брянске. В его честь в 2002 году была переименована улица Рыночная в Фокинском районе города Брянска.