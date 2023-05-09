Жителей Брянщины с Днем Победы из США поздравил Владимир Кирсанов

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Жителей Брянской области с Днем Победы поздравил житель США Владимир Кирасанов. В своем видеообращении он передал брянцам привет из Сиэтла, пожелал здоровья и крепости духа.

- Дорогие жители партизанского края, героической Брянщины, из далекого Сиэтла поздравляем вас с днем Победы, - сказал Владимир Кирсанов. – Мы ежегодно отмечаем этот день в русском общественно центре города Сиэтла. Последний год в рядах «Бессмертного полка» мы шли по улицам города с красными знаменами Победы. Мы пели военные песни, вспоминали наших отцов и дедов, воевавших против фашистов. Сейчас, к сожалению, мы не можем провести полноценного шествия. Но традиционная акция памяти у мемориала ветеранов второй мировой войны с возложением цветов состоится.

Владимир Кирсанов призвал жителей Брянщины помнить подвиг предков.

- Мы рады возможности передать вам этот привет, - сказал он брянцам. – Пусть вам трудно сейчас, но помните подвиг предков и воодушевляйтесь их примером. Фашизм был разгромлен в 45-м году. И мы должны сделать все, чтобы он не возродился!