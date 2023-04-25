Фото: соцсети,vk.com.

С могилы брянского военнослужащего Андрея Колмыкова, погибшего во время спецоперации на Украине, украли флаг разведки. О произошедшем рассказала мать героя в соцсети ВКонтакте.

- Я не пойму, люди, вы Бога не боитесь? – написала женщина. - Кому он понадобился? Ребята приехали за сотни километров, а кому-то видно понадобился флаг, ну Бог вам судья.

Андрей Колмыков погиб на Донбассе 24 февраля при выполнении боевого задания. У разведчика остались мать, жена и двое детей. Осенью к нему на могилу, чтобы почить память, приехали друзья. Они привезли флаг военной разведке. До понедельника, 24 апреля, он был на могиле героя.

Напомним, младшего сержанта Андрея Колмыкова 9 марта 2022 года похоронили в поселке Радица-Крыловка. Ему посмертно присвоили Орден мужества.

Память героя увековечили. На его родной школе №15 установили мемориальную доску.