В Брянске больше пяти тысяч человек вышли на общегородской субботник

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 22 апреля прошел второй общегородской субботник. В нем участвовали работники городской и районных администраций, Брянского горсовета, федеральных и региональных структур, коллективы организаций и предприятий, жители города. Всего - 5 888 человек. Общими усилиями вывезли 879,5 кубических метра отходов. Чистоту наводили во всех районах города. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Так, в Советском районе привели в порядок сквер «Сад Победы», улицу Пролетарскую от ЦУМа до спуска к роднику «Белый колодец», включая уборку сквера у ГРП напротив дома №39 по улице Октябрьская, а также ступеней к «Белому Колодцу», территорию яблоневого сада, ограниченную домами №№38 и 40 по улице Емлютина, №№20 и 24 по улице Октябрьской, №№11 и 13 по проспекту Ленина, №№3, 5, 5а, 7 и 7а по улице Грибоедова; склоны Малыгинского моста. Навели чистоту по обеим сторонам улицы Карачижской. Кроме того, на улицах Крахмалева и Фокина побелили деревья. Сотрудники департамента региональной безопасности в сквере «Ветеран» вешали скворечники.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе убрали у центрального входа в парк «Юность», навели порядок в сквере имени Ленина, убрали незастроенную территорию от улица Клары Цеткин до улицы Абашева, 5, зеленую зону от поликлиники до улицы Профсоюзов.

В Бежицком районе особенно тщательно приводили в порядок центральный пляж, проезд Федюнинского, территории в районе дома №96 по улице Ново-Советской; дома №37 по улице 22 Съезда КПСС. Так же облагородили зеленые зоны в районе дома №136 по улице Почтовой и в районе дома №9 по переулку Металлистов.

В Фокинском районе убрали пустырь у дома №88а по улице Богдана Хмельницкого с выходом на проспектт Московский; навели порядок в прибрежной зоне реки Снежеть; убрали зеленые зоны около дома №42а по улице Дзержинского, по улице Шолохова (от улицы Ермакова до улицы А. Барбюса) и дома №99 по улице Унечской. Здесь же расчистили водоотводную канаву. Уборку провели и в сквере, расположенном около дома №52 по проспекту Московскому.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Во время субботника в городе убирали доги и тротуары, спецтехника мыла дороги. В порядок приводил остановки общественного транспорта, чистили ливнеки, чистили опоры от рекламы, мыли и красили а заборы, ограждения и малые архитектурные формы. Также белили деревья и красили бордюры, убирали несанкционированные свалки. Провели ямочный ремонт на улицах Красноармейской, Войстроченко, Бежицкой, Афанасьева, Вяземского, проспекте Московском в районе Сельмаша.

Мусор также убирали на территориях кладбищ, приводили в порядок и места воинских захоронений.