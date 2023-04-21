Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Почетному гражданину Брянска и области Ивану Поручикову исполнилось 95 лет. Иван Яковлевич – выпускник БИТМа, в 1980 году его избрали председателем исполкома Брянского областного Совета народных депутатов. Девять лет он возглавлял Совет. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В это время в городе появляются педагогический институт, цирк, гостиница «Брянск», краеведческий музей, зал «Дружба». Иван Поручиков дважды был депутатом Верховного Совета РСФСР. Он награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени и четырьмя медалями. В 1998 году ему присвоили звание Почетного гражданина Брянска, в 2004 - звание Почетного гражданина Брянской области.

Иван Поручиков - творческий человек. В свое время он писал картины, занимался видеосъемкой, монтировал любительские фильмы и играл на музыкальных инструментах. Сейчас Иван Яковлевич Поручиков на заслуженном отдыхе. Он – пенсионер.