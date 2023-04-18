В Брянске стартует региональный этап конкурса «Воспитатель года»

Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянске 18 апреля начинается региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года». Площадкой для его проведения стала школа №71. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Своим педагогическим мастерством блеснут 23 победителя муниципальных этапов конкурса. Они покажут свои проекты, расскажут о себе. Испытания будут проходить до пятницы, 21 апреля. В этот же день подведут итоги.

По мнению участников, самым сложным испытанием станет "работа с незнакомой группой ребят". Именно это задание поможет педагогу максимально раскрыть свой профессионализм. Абсолютный победитель будет участвовать во Всероссийском этапе конкурса